La Red Sismológica Nacional localizó 245 sismos de alta calidad

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La Red Sismológica Nacional de la UCR localizó 245 sismos de alta calidad durante febrero, lo que representa 72 menos que en enero, aunque la población reportó 15 temblores sentidos, apenas dos más que el mes anterior.

Aunque la actividad sísmica bajó en números, la percepción ciudadana se mantuvo casi igual, evidenciando que la tierra sigue moviéndose con la misma capacidad de sentirse.

Mientras tanto, los expertos continúan con los monitoreos correspondientes de la actividad telúrica en todo el territorio nacional.