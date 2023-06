La despedida de Lionel Messi del PSG continúa dejando curiosos detalles. En esta ocasión, comenzó a circular en las redes sociales un video en el que se lo vio al mediocampista Marco Verratti jugando con Mateo, el segundo hijo del astro argentino, en la previa del partido ante el Clermont por la última fecha de la Ligue 1.

En las imágenes en cuestión, La Pulga apareció caminando junto a sus tres hijos hacia el túnel de salida al campo. Por detrás, el futbolista de la azzurra entró a escena pegándole dos patadas en la cola a Mateo, que se dio vuelta con cara de desconcierto hasta que vio quién lo había hecho. Tras ver a Verratti cambió su reacción y sonrió ante la atenta mirada de su padre, que también se divirtió al ver la situación.

😅🇮🇹🇦🇷 Marco Verratti y Mateo Messi antes del ingreso al Parque de los Príncipes. pic.twitter.com/tXhRNAgDzX — DAT ⭐⭐⭐ (@DeportesAlTacok) June 3, 2023

Durante los dos años que el rosarino estuvo en el conjunto de París, ambos formaron una gran amistad que trascendió fuera del campo, es por eso que el italiano tiene tanta confianza con sus hijos.

De hecho, como Neymar, Verratti fue otro de los que se pronunció en sus redes sociales tras el último partido del argentino con la camiseta del PSG: “Como jugador eres el mejor de todos pero como persona eres aún mejor. suerte para ti y tu familia en tu nueva experiencia. Fue genial compartir estos 2 años contigo”.

Junto al texto, el ex jugador del Pescara compartió tres fotos, una con Messi, otra con él y Neymar y una última con argentino y Antonela. “Muchas gracias por todo en estos dos años. No te conocía personalmente y me ayudaste desde el primer día. Fue un placer haber compartido cancha con vos y mucho más todo lo vivido afuera, Marco! Abrazo grande”, le respondió el argentino a través de la misma red social. Debajo del comentario, Antonela agregó dos emojis de corazón.

El afecto que se tienen ambos jugadores llegó a quedar plasmado después de los abucheos y silbidos que padeció Lionel Messi durante su última etapa en el club. Incluso la prensa francesa afirmó que el italiano había pedido salir de la institución tras ver el trato de los ultras contra él y su amigo.

Según informó RMC Sport, Verratti no ocultó su deseo de marcharse y, si esto se hace realidad, el club no se opondrá. El portal agregó que no se trata sólo de los sentimientos personales del jugador, sino también de los de su familia y amigos.

“Es un deseo que ya no esconde en privado y al ser uno de los soldados de Lionel Messi, quiere mantenerlo en su equipo a toda costa la próxima temporada”, puntualizó RMC a mediados de mayo.

Finalmente, el ex Barcelona se desvinculará de la institución parisina el próximo 30 de junio cuando acabe su contrato, por el lado de Verratti, la situación es más complicada ya que su vínculo finaliza en junio del 2026 y, para salir, deberá esperar una jugosa oferta y un salario a su altura ya que es uno de los mejores pagos del plantel.