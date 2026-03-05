Imágenes previas al choque contra la estatua de León Cortés, a eso de las 3:30 a.m. de este miércoles revelan que el conductor responsable del accidente circulaba a alta velocidad e iba a contravía por el Paseo Colón.

Antes del accidente, se aprecia que el hombre de 19 años nunca frenó y posteriormente impactó contra la estructura de bronce del monumento.

Daños

El pick-up que manejaba el joven quedó completamente destruido. A esta persona la trasladaron al Hospital San Juan de Dios, en condición crítica.

Las bolsas de aire y la estructura pesada que tenía el vehículo, habrían evitado que el conductor muriera en el accidente.

¿Por qué no se le practicó la alcoholemia a este joven?

La Policía de Tránsito no pudo realizarle la alcoholemia porque a la llegada de los oficiales, el joven ya había sido trasladado al centro médico.

“Nada más encontrando el vehículo y todos los daños causados. El conductor se encuentra ausente, por lo que se hacen las infracciones correspondientes y se retira el vehículo, quedando detenido al depósito de nosotros”, dijo José Vega, policía de tránsito.

Acciones del Icoder ante los daños en la estatua

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) junto al Museo de Arte Costarricense, realizaron la recolección de las piezas dañadas, para su resguardo.

La restauración del monumento es responsabilidad de esta institución.