Iago Falque ya fue presentado con Alajuelense, en el CAR se llevó a cabo la presentación a los medios de comunicación de los 6 fichajes manudos.

Un total de 80 fichajes se dieron entre las 12 equipos de primera división, aquí los repasamos todos.https://t.co/7wLGwS0yej — Deportes Repretel (@deporterepretel) July 19, 2024

Andrey Aguilar conversó con el jugador español posterior a la presentación, donde habló de la rivalidad con el Saprissa, sus expectativas para el inicio del campeonato y la curiosidad del por qué lleva el 14 en su espalda.

De cara al inicio del torneo de Apertura 2024, Iago Falque asegura que el equipo llega bien preparado y que buscarán ir partido a partido.

“La idea es de ir de 3 en 3, ir con buen pie, seguir generando ilusión y nuestra idea es ir partido a partido”.

“Estamos todos listos, creo que hemos hecho una gran preparación y ya dependerá del profe y lo que crea que es lo mejor para el equipo”.

También el español ya se va empapando de la rivalidad más grande del fútbol nacional, la de morados y manudos.

“Muy bonita, me explicaron la historia del país, esa rivalidad tan grande entre Saprissa y la Liga y muy feliz de que el primer clásico lo ganáramos nosotros”.

Por último, Falque explicó por qué eligió la camiseta número 14 en su inicio con Alajuelense.

“En mi carrera he mezclado siempre el 14 y el 10, casi siempre el 10 lo tiene otro jugador, el 14 casi siempre me ha dado mucha suerte, a veces hasta me ha dado más veces suerte el 14 que el 10, por superstición vamos a ver si esta vez me va tan bien como en otras veces”.