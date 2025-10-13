La raza Basset Hound cautiva inmediatamente con su mirada profunda y expresión facial que transmite ternura y nobleza. Estos caninos, conocidos por su cuerpo alargado y orejas largas, esconden detrás de su apariencia tranquila un carácter enérgico que requiere atención constante.

Durante la etapa de cachorro, los Basset Hound necesitan un esquema de vacunación completo y desparasitaciones regulares para garantizar su desarrollo saludable. La transición de la leche materna al alimento sólido debe realizarse gradualmente, incorporando primero comida húmeda y luego concentrado de alta calidad.

A pesar de su tamaño mediano, estos perros se adaptan bien a espacios reducidos como departamentos, aunque necesitan paseos diarios para mantenerse en forma. Su instinto de rastreo los hace propensos a seguir olores interesantes, por lo que requieren áreas seguras para ejercitarse.