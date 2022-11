El pasado 13 de noviembre, miles de personas salieron a las calles a marchar en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) en el marco de las discusiones por la Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esto desató una ola de orgullo en las personalidades de la oposición quienes, vía Twitter, se jactaron de la magnitud que tuvo el movimiento pese a los obstáculos enfrentados, que fueron desde las descalificaciones del mandatario hasta la declaratoria por contingencia ambiental en la Ciudad de México (CDMX).

Por supuesto, esta última valió de diversos cuestionamientos a la mandataria, Claudia Sheinbaum, así como a López Obrador por presuntamente querer boicotear la marcha, movido por la preocupación y el miedo. A la lluvia de comentarios se unió el acérrimo opositor, Diego Fernández de Cevallos, quien señaló a la marcha capitalina (y de otras ciudades de la República) como la verdadera contingencia de Andrés Manuel.

“La ‘contingencia decretada en CDMX debe ser en todo el país, porque la marcha ciertamente resultó una verdadera contingencia para TARTUFO”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según las autoridades de la capital mexicana, entre 10 y 12 mil personas se congregaron en la tarde del domingo pasado para marchar del Ángel de la Independencia, pasando por Reforma, hasta llegar al Monumento de la Revolución.

No obstante, los organizadores de la jornada desmintieron la cifra proporcionada por el Secretario de Gobierno local, Martí Batres, y aseguraron que se habrían juntado más de 200 mil personas. Incluso el Frente Cívico Nacional (FCN) estimó hasta medio millón de participantes.

Fue bajo ese contexto que el ex candidato a la presidencia evocó cuando, en 2020, AMLO aseguró que la primera congregación de más de 100 mil personas en su contra sería una de las razones por las que “se regresaría a Palenque”, es decir, dejaría la silla presidencial inmediatamente y sin esperar la revocación oficial.Una promesa que, según El Jefe Diego, el tabasqueño sí habría cumplido, pues dicho domingo justamente López Obrador estuvo en Chiapas para celebrar su cumpleaños número 69: “A ver si no regresa”, anheló el ex candidato a la presidencia.

“TARTUFO ya cumplió: dijo que a la primera manifestación de 100,000 mexicanos en su contra se iría a su rancho, y ya está allá. A ver si no regresa ese tramposo”.

Sin embargo, cabe recordar que, en la mañanera del 29 de septiembre del 2020, López Obrador especificó la marcha tendría que estar acompañada de una baja en el apoyo por parte del pueblo (y reflejado en las encuestas) para su eventual renuncia: “Tengo principios e ideales”, sentenció.

INE agradeció a quienes salieron a marchar

A través de un comunicado oficial, el organismo electoral agradeció a las personas que salieron a marchar en su defensa ante la Reforma Electoral de López Obrador, la cual busca reducir funcionarios y demás ajustes para reducir los recursos de su mantenimiento.

“Constituyen un claro llamado de exigencia para que nuestro desempeño siga siendo imparcial, autónomo, independiente, objetivo, legal y con máxima transparencia. Reiteramos nuestro compromiso renovado con esos principios constitucionales a los que nos debemos como funcionarios públicos al servicio, exclusivamente, de la ciudadanía”, indicó.

Por su parte, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, también externó su reconocimiento a las y los ciudadanos de las 50 ciudades en donde se registró la manifestación en defensa del Nacional Electoral.