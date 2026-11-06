La promesa a su abuelo podría terminar en una victoria: Brandon Mongrillo va por el título de La Voz del Más Allá

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Cuando Brandon Mongrillo Villalobos comenzó su camino en La Voz del Más Allá, tenía una motivación profundamente personal: rendir homenaje a su abuelo, quien falleció durante la pandemia por COVID-19 sin haber podido escucharlo cantar las canciones de Antonio Aguilar, su artista favorito. Ahora, Brandon está a una sola gala de convertirse en el ganador de la primera temporada.

Su abuelo fue una de las personas que más lo apoyaron desde pequeño. Lo acompañaba a cantar sin importar el clima ni las dificultades. “Si pudiera pedir un deseo, sería que él me pueda escuchar aunque sea una canción”, confesó Brandon, quien logró convertirse en el primer clasificado a las semifinales y posteriormente aseguró su lugar entre los seis finalistas.

Para la última gala, Brandon interpretará “El dicharachero”, una canción con la que buscará recuperar el estilo festivo y la personalidad de Antonio Aguilar. El cantante mexicano fue una de las grandes figuras de la música ranchera y del cine nacional, reconocido por su voz, su presencia de charro y su conexión con el público.

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