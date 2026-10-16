Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La producción de crema de rosas rompe récord con una proyección de más de 6 millones de tubos para este 2026, consolidándose como el producto estrella de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La producción pasó de 4.790.991 tubos en 2024 a 5.465.000 en 2025, y para este año la proyección asciende a 6 millones, lo que refleja un crecimiento sostenido en la demanda.

El producto aparece en una de cada cinco recetas que se despachan en las farmacias de la Caja, donde se restringe a dos tubos por paciente, con un máximo de diez en casos especiales.