La migración de grupos criminales de diferentes puntos del país hacia el Pacífico Central es la principal causa de la ola de violencia que afecta a los cantones de Quepos y Parrita, donde no solo se registran homicidios, sino también enfrentamientos con cuchillo en mano que se han vuelto comunes.

Esta situación convulsiva ha generado alarma entre los habitantes, quienes enfrentan una creciente inseguridad.

Las autoridades continúan investigando los vínculos entre estos grupos y el tráfico de drogas y licor en la zona.