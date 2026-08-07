La principal hipótesis que se maneja del brutal asesinato de dueño de barbería

Ya se confirma la detención de al menos una persona ligada con el violento asesinato del dueño de una barbería en el sector de Siquirres. Hecho ocurrió la noche de este 6 de agosto.

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Las imágenes muestran cómo la víctima corre desesperadamente tras ser seguido por dos sicarios. En un momento lo alcanzan, el hombre trata de cubrirse, lo atacan a balazos y los sujetos consiguen quitarle la vida.

¿Qué se sabe por el momento sobre el crimen contra dueño de barbería?

Según información que se maneja hasta el momento, la víctima identificada como Gerald Román, recién llegaba al establecimiento comercial de su propiedad y un momento es interceptado por dos sujetos en motocicleta, que le dispararon en múltiples ocasiones.

El ahora fallecido corrió, pero fue alcanzado por los gatilleros.

Atención del incicente

Al momento de ser abordado por las autoridades de la Cruz Roja, fue declarado sin signos vitales.

Posible razón del asesinato

Se está manejando una aparente vinculación con la organización de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

Operativo

Fuerza Pública desplegó un amplio operativo tras el crimen y minutos después logró ubicar lo que sería el vehículo que utilizaron los gatilleros, además de detener a uno de los aparentes involucrados.

Decomisaron en el vehículo armas de fuego y pichingas. Supuestamente, los responsables del asesinato iban a quemar el medio de transporte.