Escrito por: Eduardo Troconis.
Los equipos costarricenses atraviesan un momento complicado cuando se enfrentan a rivales hondureños en torneos de la región. Claro ejemplo de esto es lo ocurrido esta semana en Copa Centroamericana: Alajuelense y Cartaginés perdieron ante Motagua y Olimpia respectivamente y ambos duelos se jugaron en suelo costarricense.
Los datos hablan por sí solos:
- En los últimos 8 partidos de torneos de CONCACAF, los clubes ticos apenas consiguieron una sola victoria frente a equipos de Honduras.
- En una muestra más amplia, los clubes ticos solo suman 6 triunfos en los últimos 23 juegos ante rivales hondureños en competencias internacionales.
Este panorama refleja la dificultad que están teniendo los equipos nacionales para imponerse en duelos regionales, donde el balance favorece ampliamente a los conjuntos hondureños.