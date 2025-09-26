Escrito por: Eduardo Troconis.

Los equipos costarricenses atraviesan un momento complicado cuando se enfrentan a rivales hondureños en torneos de la región. Claro ejemplo de esto es lo ocurrido esta semana en Copa Centroamericana: Alajuelense y Cartaginés perdieron ante Motagua y Olimpia respectivamente y ambos duelos se jugaron en suelo costarricense.

Los datos hablan por sí solos:

En los últimos 8 partidos de torneos de CONCACAF , los clubes ticos apenas consiguieron una sola victoria frente a equipos de Honduras.

, los clubes ticos apenas consiguieron frente a equipos de Honduras. En una muestra más amplia, los clubes ticos solo suman 6 triunfos en los últimos 23 juegos ante rivales hondureños en competencias internacionales.

F > CSC 1-2 OLI. #ALDATO: Los clubes ticos 🇨🇷 tiene solo UNA VICTORIA ante equipos hondureños 🇭🇳 en los últimos… ¡¡¡8 PARTIDOS EN TORNEOS DE CONCACAF!!! 💥



🗣Y solo han ganado SEIS de los últimos… ¡¡¡23 JUEGOS EN TORNEOS DE LA REGIÓN!!! ante ellos 😱 pic.twitter.com/lHKzpAwxgX — Joseph Fernández – #ALDATO 💎 (@InformeALDATO) September 26, 2025

Este panorama refleja la dificultad que están teniendo los equipos nacionales para imponerse en duelos regionales, donde el balance favorece ampliamente a los conjuntos hondureños.