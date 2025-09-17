Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este miércoles en Concepción de Alajuelita.
Hechos
De acuerdo a la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una riña en una estructura tipo búnker finalizó al frente del lugar con un ataque a puñaladas contra el hombre.
Posible razón del asesinato
La víctima fue recriminada por integrantes de una organización criminal dedicada a la venta de drogas. Al parecer tenía una deuda, se negó a pagarla y esto derivó en la pelea.
Víctima
El hombre fue identificado con el apellido Guzmán, de 27 años.
Sospechosos
En el lugar se retuvo a dos personas, las cuales son investigadas, para saber si tienen relación al caso.