Un hombre fue asesinado a puñaladas la madrugada de este miércoles en Concepción de Alajuelita.

Hechos

De acuerdo a la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), una riña en una estructura tipo búnker finalizó al frente del lugar con un ataque a puñaladas contra el hombre.

Posible razón del asesinato

La víctima fue recriminada por integrantes de una organización criminal dedicada a la venta de drogas. Al parecer tenía una deuda, se negó a pagarla y esto derivó en la pelea.

Víctima

El hombre fue identificado con el apellido Guzmán, de 27 años.

Sospechosos

En el lugar se retuvo a dos personas, las cuales son investigadas, para saber si tienen relación al caso.