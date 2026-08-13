La política nacional sigue agitada: ofensas y reclamos entre supremos poderes

El ambiente político nacional continúa tensionado debido a las ofensas y reclamos cruzados entre los supremos poderes de la República.

Las declaraciones de un oficialista generaron particular malestar en el plenario legislativo, donde algunos diputados manifestaron su incomodidad por los señalamientos.

La confrontación entre los diferentes órganos del Estado mantiene agitada la agenda política del país en medio de las discusiones.

La diputada oficialista Cindy Murillo Artavia, reafirmó sus declaraciones y también manifestó que “ustedes han satanizado al gobierno de la presidente Laura Fernández. Le han dicho dictadora”