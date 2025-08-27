La noche de este martes fue amarga para el Saprissa. El conjunto morado empató 0-0 contra Motagua y quedó eliminado de Copa Centroamericana.

El cuadro nacional necesitaba una victoria para quedarse con el segundo lugar del grupo, pero en 90 minutos no lograron conseguir una anotación.

Tras el partido, el Motagua realizó esta polémica publicación:

También se refirieron al accionar de los nacionales en los últimos minutos del juego:

“En los minutos finales los morados, eligieron pelotazos largos buscando a Waston que dejó la defensa para ser atacante, pero, constantemente se estrelló contra una zaga azul que estuvo a la altura“, dice la crónica del club hondureño.

El próximo partido de los dirigidos por Vladimir Quesada es contra Liga Deportiva Alajuelense, este sábado, a las 8:00 p.m.