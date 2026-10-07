Cifras revelan la población más asesinada en 2026

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la situación actual de los homicidios registrados en el país durante 2026, incluida la población más afectada.

Asesinatos en 2026

Según la información brindada por la entidad, hasta este 7 de octubre, el país contabiliza 640 homicidios, de los cuales 14 corresponden a este mes.

En cuanto a la población más afectada, los hombres registran 577 casos de la cifra total, mientras que las mujeres contabilizan 59 homicidios.

Por otro lado, el grupo de edad con mayor cantidad de víctimas corresponde a los jóvenes de 18 a 29 años, con 233 casos.

Adicionalmente, se contabilizan 50 víctimas colaterales de homicidios y 39 personas menores de edad fallecidas por homicidios.

Por: Camila Rosales Méndez

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