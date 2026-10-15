Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La pista de motocross El Zacatal es la más extensa del país, ya que cuenta con 2 kilómetros y 100 metros de longitud en Puriscal, donde cada vuelta durará aproximadamente 2 minutos.

El circuito acogerá este domingo la octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross, que representa un reto para los pilotos y será clave para definir a los próximos campeones.

Cuando resten 3 jornadas para el cierre del campeonato, la transmisión será este domingo a las 9 de la mañana por Canal 6, YouTube Deportes Grupo Repretel CR y repretel.com para los aficionados.