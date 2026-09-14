La pintura de carretas llega a vestidos, zapatos y accesorios

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La pintura de la carreta típica se escapa de las calles y ahora vive en vestidos, zapatos y accesorios, llevando la tradición costarricense a la moda para celebrar las fiestas patrias con identidad.

Andrea Chacón, directora operativa de El Canto, explica cómo nace la idea de trasladar los diseños de la carreta típica a la ropa y los accesorios, manteniendo los elementos del diseño original en cada pieza.

La especialista detalla qué tipo de prendas forman parte de esta colección, cómo se eligen los colores y patrones, y qué papel juegan los artesanos tradicionales en este proceso que mantiene viva la tradición de la carreta típica