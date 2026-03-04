La piña del norte: versátil, nutritiva y protagonista en la cocina costarricense

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La piña costarricense que se exporta a Estados Unidos y España es de la variedad MD2, caracterizada por su alto nivel de brix (dulzor) y su textura jugosa.

El cultivo se concentra en la zona norte del país y cada planta tarda entre 14 y 16 meses en producir una sola fruta por cosecha. La piña contiene bromelina, una enzima que facilita la digestión de proteínas, además de vitamina C.

Una mata puede dar hasta tres cosechas, aunque la tercera ya no es tan rentable. La corona de la fruta se utiliza para sembrar nuevas plantas.