Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La octava fecha del Campeonato Nacional de Motocross será decisiva para los pilotos que buscan definir sus posiciones en la tabla general.

Dos compañeros lideran las principales categorías, lo que añade un componente de alta competitividad a la jornada.

Freizer Garro, piloto nacional, asegura que “es muy aburrido ver una categoría donde solo gane uno o no haya bastante pique”.

La carrera se perfila como un punto de quiebre en la temporada para los competidores que aspiran al título.