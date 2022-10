Meghan Markle no quería ser la “mala de la película” en su relación con Kate Middleton, esposa del futuro rey de Inglaterra.

Un nuevo libro afirma que la ex actriz, de 41 años, “se obsesionó” con las noticias de su supuesta enemistad con la ahora princesa de Gales, de 40, implorando al Palacio de Buckingham que hiciera una declaración para aclarar las cosas.

En 2018, se dio a conocer que Middleton se largó a llorar durante la prueba de los vestidos de damas de honor para la boda de Markle con el príncipe Harry.

Sin embargo, en una entrevista explosiva con Oprah Winfrey que se emitió en marzo pasado, Markle afirmó que sucedió todo lo contrario: que fue la entonces duquesa de Cambridge quien la hizo llorar a ella y que luego se disculpó en una nota.

Después de la entrevista de Harry y Markle el año pasado, se informó que Middleton estaba “mortificada” por la revelación de que hizo llorar a Markle antes de su boda.

Katie Nicholl le dijo a la revista OK! en ese momento que “Kate es discreta y respeta su vida personal”.

“Nunca escuchas que Middleton se pelea con alguien porque es muy cuidadosa con la forma en que trata a los demás”, dijo Nicholl.

“Kate sintió que el incidente estaba resuelto, por lo que volver a mencionarlo fue mortificante”.

El nuevo libro de Valentine Low, “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, publicado el jueves, señala que Markle se mantuvo firme para que la verdad saliera a la luz sobre ese incidente.

La duquesa de Sussex exigió a la Casa real británica que negara la pelea entre cuñadas.