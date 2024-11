Este noviembre, varias de las franquicias más populares del mundo de los videojuegos han decidido mirar hacia sus orígenes, ofreciendo a los jugadores experiencias que les permiten revivir momentos icónicos de sus primeros días.

Juegos como Fortnite, Overwatch y Call of Duty han apostado por temáticas nostálgicas que evocan épocas pasadas, llenas de recuerdos para los fanáticos.

Fortnite, por ejemplo, ha transportado a sus jugadores a una de sus etapas más memorables: el Capítulo 2, lanzado en 2019. Con esta decisión, el título vuelve a ofrecer un entorno familiar para aquellos que vivieron esa época de gran éxito y popularidad, llena de cambios y eventos únicos dentro del juego.

Por su parte, Overwatch ha tomado una ruta similar con el regreso de su modalidad Overwatch Classic, que devuelve a los jugadores a 2016, cuando el juego contaba solo con 21 héroes y aún no se había expandido con tantas actualizaciones y personajes. Esta modalidad busca revivir la esencia pura del título, tal como era en sus primeros días, antes de las modificaciones y adiciones que llegaron con el tiempo.

Aunque Call of Duty no ha lanzado contenido explícitamente centrado en la nostalgia, la reciente llegada de Call of Duty: Black Ops 6 ha provocado que los fanáticos recuerden los momentos dorados de la saga. El juego ha logrado resucitar el sentimiento de la mejor época de la franquicia, evocando sensaciones de antaño para quienes vivieron su apogeo.

Así, noviembre se convierte en un mes de nostalgia en el mundo de los videojuegos, donde las grandes franquicias aprovechan el amor de los jugadores por los momentos pasados para ofrecer experiencias que no solo rememoran el pasado, sino que lo traen de vuelta con una nueva perspectiva.

