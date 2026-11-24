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Los mercaditos navideños reúnen propuestas para quienes buscan darle un toque especial a sus hogares durante esta temporada. Entre las opciones destacan las casitas para el pasito, los dulces y los elementos que recrean la nieve.
Gustavo González presenta casitas para el pasito y explica detalles sobre sus materiales, estilos, personalización y elaboración. Zhen, por su parte, lleva dulces navideños y comparte información sobre sus ingredientes, rellenos y sabores de rompope.
La propuesta también incluye nieve decorativa, presentada por Juan Diego, quien aborda cómo funciona, cuánto dura y cómo se coloca. El recorrido permite conocer distintas alternativas para sumar detalles y ambiente navideño a los espacios del hogar.