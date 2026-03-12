La música clásica llevó a Costa Rica a brillar internacionalmente

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La obra costarricense Suite de la Verde Vida obtuvo dos medallas de plata en los Global Music Awards, certamen con sede en San Diego, California, que reconoce lo mejor de la producción musical internacional.

La pieza, compuesta por Marvin Camacho y dirigida por Alejandro Gutiérrez, fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica (UCR) con trabajos de audio a cargo de Jorge Castro, en una producción que ha sido calificada como una maravilla por su calidad artística.

La obra nació de un viaje imaginario del poeta Federico García Lorca a Costa Rica y fue comisionada por la Embajada de España hace aproximadamente dos años, lo que refleja el estrecho vínculo cultural entre ambas naciones.