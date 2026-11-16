Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La música anuncia la llegada de la Navidad con un mensaje positivo, cálido y esperanzador que invita a compartir, agradecer y ser más solidarios con quienes nos rodean.

Para celebrar oficialmente la apertura de la Navidad 2026, el programa recibió a Evelyn y Natalia del Ministerio Dos y Él, quienes interpretaron un medley navideño y la canción Falala.

La producción también invitó a la audiencia a compartir fotografías y videos de cómo decoraron sus casas, mientras Tiendas Universal transformó los foros de Grupo Repretel en espacios llenos de color, luz y espíritu navideño.