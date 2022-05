Hace un mes, la familia de Bruce Willis daba a conocer que el actor ha sido diagnosticado con una afasia, una enfermedad que provoca la pérdida de la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado. En el comunicado explicaban que el diagnóstico había sido reciente y que está afectando al actor en sus habilidades cognitivas. Ahora, su mujer Emma Heming, ha hablado de este momento y cómo le está afectando.

“Lucho con hacer tiempo para cuidarme todos los días. Pongo las necesidades de mi familia sobre las mías, lo que encuentro que no me hace ningún tipo de héroe. Ese tipo de cuidado por todo mundo en mi casa había afectado mi salud mental y mi salud en general, y no le servía a nadie en mi familia“, dijo a The Bump.

Ema agregó que aunque ahora no esté focalizada 100 por 100 en ella misma, “hay algunas necesidades básicas que son indispensables, como, primero y sobre todas las cosas, el ejercicio”.

La actriz reconoció que está siendo una situación difícil. (Foto: GTRESonline).

“Es un momento en el que me puedo desconectar y puedo hacer algo que sé que me hace sentir bien en general. Pienso que es importante encontrar una cosa que te haga sentir bien y construir a partir de ahí”, declaró.

Bruce Willis y Emma Heming

Emma, de 43 años, es la esposa actual de Bruce, de 67, y madre de sus hijas menores, de 10 y 8 años. La pareja se casó en el 2009, dos años después de que comenzaron su relación. Se conocieron en el 2007, pero se dejaron ver en público hasta enero del 2008, cuando aparecieron juntos en la presentación de What Just Happened?

Desde que le dieron el diagnóstico, una fuente cercana le dijo a People familia del actor ha estado “haciendo todo lo posible” para ayudarlo y, juntos “van a hacer frente a lo que está por venir”.

Pese a ser un momento muy difícil para Emma, está “tratando de mantener la calma”. “Ha sido impactante. Y no es fácil ver a tu marido debilitarse”, ha asegurado la citada fuente.