El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene cerca de 22,2 millones de seguidores en Twitter. Pero según una empresa llamada SparkToro, casi la mitad de estos son falsos.

SparkToro define a los seguidores falsos como “cuentas a las que no se puede acceder y que no verán los tweets de la siguiente cuenta (ya sea porque son spam, bots, propaganda, etc. o porque ya no están activos en Twitter)”.

La consultora de software tiene una herramienta de auditoría que encontró que el 49,3% de los seguidores de Biden eran “falsos”. Esta estimación se basa en diferentes factores, como la ubicación, las imágenes de perfil predeterminadas y los nuevos usuarios.

Cualquier usuario de Twitter puede acceder a la herramienta para comprobar cuántos de sus seguidores son falsos.

A principios de este mes, se afirmó que la misma herramienta mostraba que el 53,3% de los seguidores del CEO de Tesla, Elon Musk, también son falsos.

Musk, que actualmente está tratando de comprar Twitter, ha expresado en las últimas semanas su preocupación por las cuentas falsas. El acuerdo de 44 mil millones de dólares se retrasa debido a que Musk afirma que la cantidad de seguidores falsos que estima Twitter es mucho menor de lo que realmente es. El CEO Parag Agrawal ha dicho que el 5% de todas las cuentas de Twitter parecen ser falsas, pero Musk cree que este número es mucho más alto, más cercano al 20%.