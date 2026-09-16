La mitad de jóvenes ticos evaluados no alcanzan nivel básico en lectura

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Casi la mitad de los jóvenes evaluados en Costa Rica no alcanza el nivel básico en lectura, según los resultados de las pruebas aplicadas en el sistema educativo nacional.

Esta situación evidencia que el acto de leer no siempre significa comprender, lo que representa un desafío para el desarrollo académico de la población estudiantil.

“Estas generaciones son pospandémicas. Son niños que perdieron un poco la presencialidad en las clases, y eso pudo haber afectado su desarrollo en la lectoescritura y la comprensión. Además, actualmente la tecnología está muy presente y es muy accesible para ellos”, comentó la docente Nathalia Pérez.

Asimismo, la profesora mencionó que busca fomentar un criterio propio en los niños que utilizan la inteligencia artificial para realizar una tarea o investigación. “Entonces, también eso les dificulta el desarrollo de un pensamiento propio y la construcción de un conocimiento”, enfatizó.

La falta de comprensión lectora limita las oportunidades de aprendizaje y afecta el desempeño general de los estudiantes en las distintas etapas de su formación.