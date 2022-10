La hija de Michael Landon quiere que llegue a fondo sobre las circunstancias de la muerte de su hijo de 24 años.

Quien fue atropellado por un autobús en Los Ángeles.

Shawna Landon, quien es uno de los nueve hijos de la difunta estrella de “La familia Ingalls”, dijo en una entrevista exclusiva con Page Six que cree que las circunstancias que rodearon la muerte de Dylan Lupia son misteriosas.

La hija del fallecido actor, que es agente de bienes raíces en Los Ángeles, compartió que Lupia fue atropellado el 17 de agosto a las 7:31 p.m.

En Palos Verdes Boulevard por un autobús que se dirigía hacia el oeste.

La oficina del forense no le informó de la muerte de su hijo hasta la noche siguiente.

Cuando estaba a punto de ver una película con sus hijas, Sophia, de 15 años, y Olivia, de 10.

“Dylan caminaba por el carril hacia el autobús”, explicó. “El conductor del autobús afirmó que no vio a nadie”.

No fue hasta unos días después, cuando Shawna, de 50 años, visitó el sitio con su hermana Leslie Landon que llegó a la conclusión de que la historia del conductor del autobús no era creíble.

“No había forma de que este conductor de autobús no pudiera haber visto a mi hijo caminando hacia la autobús con los ojos en la carretera. Mi hijo estaba caminando en el carril de bicicletas.

Mi hermana me dijo: ‘Shawna, esto es imposible’”.

Shawna descubrió más tarde que el conductor del autobús supuestamente no se detuvo tras el accidente.

“Fue a la próxima parada de autobús y luego llamó diciendo que creía que el autobús había sido objeto de vandalismo”, agregó.

Había otra persona en el autobús en el momento del accidente de Lupia y la familia Landon está desesperada por hablar con él o ella.

“No sabemos nada sobre este pasajero”, dijo Shawna. “Todo lo que sabemos es que este conductor de autobús no siguió las políticas y procedimientos y no obtuvo ninguna información de este pasajero. No tiene sentido”.