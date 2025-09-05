Escrito por: Eduardo Troconis.

Neymar Jr. volvió a ser noticia en Brasil por un motivo totalmente inesperado y ajeno a lo deportivo. Según revelaron medios locales como RIC, Metrópoles y el canal Bandeirantes, un empresario brasileño decidió dejarle en herencia la totalidad de su fortuna, valuada en alrededor de 1.000 millones de dólares.

Según informaron los mismos medios mencionados, el testamento fue formalizado en julio de 2023 en una escribanía de Porto Alegre y autenticado el pasado 12 de junio con la presencia de dos testigos. El documento establece de manera explícita que todos los bienes del empresario serán destinados al delantero del Santos FC, una decisión que causó gran sorpresa y revuelo en la prensa brasileña e internacional.

La identidad del millonario se mantiene en reserva, aunque trascendió que tiene 30 años, atraviesa problemas de salud y no cuenta con hijos ni pareja estable. En declaraciones a Metrópoles, el joven aseguró que siente una profunda identificación con Neymar, especialmente por la relación cercana que el jugador mantiene con su padre, algo que le recordó a su propio progenitor ya fallecido.

“Me identifico con él porque sé que no es egoísta, algo poco común hoy en día. Los dos hemos sufrido difamaciones y somos hombres de familia”, expresó el empresario al justificar su decisión en el testamento.

Aunque el testamento fue certificado, la herencia aún deberá pasar por un proceso judicial para ser validada. De confirmarse, Neymar podría sumar cerca de 846 millones de dólares (₡428.633.530.074,00, osea, cuatrocientos veintiocho mil seiscientos treinta y tres millones quinientos treinta mil setenta y cuatro colones, según el tipo de cambio del banco central) a su ya vasto patrimonio, considerado uno de los más grandes del mundo deportivo.