Alajuelense venció a Motagua y no solo aseguró la clasificación a la Copa de Campeones de la CONCACAF 2025-2026, sino que también un jugoso monto económico por clasificar a las semifinales de la Copa Centroamericana.

¿Cuál es el premio de las semifinales?

El cuadro manudo obtuvo en el pasado $160,000 por su participación en la fase de grupos, alrededor de ₡80 millones. Eso sumado a otros ₡40 millones por alcanzar los cuartos de final.

A esos ₡120 millones se le suman ahora otros ₡40 millones, el premio de la competencia por llegar a semifinales.

¿Qué sigue y cuánto gana el campeón?

Aún hay en juego $280,000 dólares para la Liga: ₡40 millones si alcanza la final de la competencia, más otros posibles cien millones por conseguir el título.

Es decir, en caso de ganar la competencia, Alajuelense embolsaría en total ₡300 millones de colones, unos $600 mil dólares.

Cartaginés podría asegurar el mismo premio en caso de conseguir el título.