La latina Melissa Lucio se enfrentará a la ejecución el 27 de abril por matar a su hija de dos años, que murió tras caerse por las escaleras mientras ella dormía. Pero sus defensores, que incluyen a Kim Kardashian y el gobierno francés, dicen que fue condenada injustamente.

Melissa ha dado a luz a 14 niños. Pero la madre de origen mexicano no ha sido noticia por eso. La mujer de 53 años está en las noticias porque se enfrenta a la ejecución. Si la ejecución no se pospone o se detiene, recibirá una inyección letal el 27 de abril, a pesar de las crecientes dudas sobre su culpabilidad.

Lucio ha estado en el corredor de la muerte desde 2007, cuando fue declarada culpable de matar a su hija Mariah, de dos años. El deceso ocurrió en la casa familiar en la localidad de Harlingen, en el condado de Cameron, Texas, a pocos kilómetros de la frontera de México con Tamaulipas. Según la familia, la pequeña murió mientras dormía, dos días después de caer por unas escaleras durante una mudanza cuando la dejaron desatendida. La familia -entonces compuesta por Melissa Lucio, su esposo Robert Antonio Álvarez y 12 hijos (más tarde nacerían dos más)- vivía en la pobreza extrema, sin agua ni luz.

Mariah dejó de comer después de la caída y murió mientras dormía en la cama de sus padres. Cuando los servicios de emergencia recibieron el informe de su estado, la niña ya no respiraba. Los fiscales rápidamente acusaron a Lucio de asesinato en base a una confesión que se produjo después de un interrogatorio de cinco horas, en el que ella negó su responsabilidad más de 80 veces, antes de derrumbarse y decir: “¿Qué quieres que diga? Soy responsable de ello”.

El cuerpo de la niña presentaba varios hematomas y contusiones, lo que llevó a las autoridades a afirmar que era víctima de abuso infantil. Los fiscales argumentaron que Lucio había perdido previamente la custodia de algunos de sus hijos y tenía antecedentes de consumo de drogas. Uno de los detectives que dirigió la investigación, Víctor Escalón Jr., incluso dijo que la postura encorvada de Lucio y su negativa a mirarlo a los ojos era motivo de sospecha.

Pero la defensa afirma que los investigadores no consideraron la evidencia que mostraba que Mariah tenía problemas motores que podrían haber causado su caída y complicaciones circulatorias que explicarían los moretones. Los abogados defensores también argumentaron que Lucio había sido abusada desde que tenía seis años, situación que continuó en su vida adulta, lo que la hizo particularmente vulnerable al trato autoritario y agresivo de la fiscalía. Ninguno de los hijos de Lucio, el mayor de los cuales tiene más de 30 años, la acusó de abuso, sino que se unieron para defenderla. Además, el fiscal que impulsó originalmente el caso, Armando Villalobos, cumple hoy una condena de 13 años en una prisión federal por cohecho y corrupción.

La batalla legal de Lucio ha durado más de una década y varios tribunales de Texas confirmaron la condena. Pero un documental de 2020 llamado The State of Texas vs Melissa puso su caso en el centro de atención del público. El documental provocó una ola de apoyo de varios nombres de alto perfil: celebridades como Kim Kardashian e incluso el gobierno francés han pedido que se detenga su ejecución.