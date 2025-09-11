El Club Sport Cartaginés se mantiene como la defensa más sólida del Campeonato Nacional, al menos eso indican los números.

El equipo brumoso acumula una racha de 450 minutos sin recibir anotaciones y solo encajó un gol en la primera fecha del torneo.

Mejor defensa del campeonato

Los dirigidos por Andrés Carevic suman seis partidos disputados y lograron mantener su portería invicta en cinco de ellos.

Ante Herediano, el Cartaginés volvió a mostrar solidez defensiva y aún no recibe goles en el ‘Fello’ Meza.

El último gol recibido en casa fue en mayo anterior, cuando Sporting le marcó dos tantos.

Si esa racha se mezcla con Copa Centroamericana, el club únicamente recibió dos goles en sus últimos ocho partidos, en promedio un gol cada 360 minutos.

Próximo reto contra San Carlos

El conjunto brumoso se prepara ahora para visitar este domingo a San Carlos, en un compromiso que se jugará a las 3 de la tarde.

Mantener la portería en cero será nuevamente el objetivo del equipo, que destaca el trabajo colectivo y el equilibrio entre ataque y defensa.

Mensaje del cuerpo técnico