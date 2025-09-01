Escrito por: Eduardo Troconis

La jornada 6 del campeonato nacional dejó un resultado que marca un precedente: Liga Deportiva Alajuelense se impuso 0-1 sobre el Deportivo Saprissa en el Estadio Ricardo Saprissa, gracias a la anotación de Anthony Hernández al minuto 50.

Con este triunfo, los manudos volvieron a celebrar en Tibás y, de paso, pusieron fin a la racha morada como invicto en clásicos en casa de 15 partidos. Además, el técnico Vladimir Quesada perdió una marca que mantenía al frente de los tibaseños: nunca había perdido un clásico en casa.

Alajuelense, por su parte, además del triunfo también consolidó su fortaleza defensiva: solo ha recibido dos goles en cinco partidos del torneo.

En otros resultados, Herediano derrotó a Liberia en el Carlos Alvarado con gol de Luis Ronaldo Araya, rompiendo así el invicto de los pamperos. Por su parte, Sporting venció 2-0 a Guadalupe en el Ernesto Rohrmoser con anotaciones de Erick “Cubo” Torres y Giancarlo González, mientras que en el Fello Meza, Cartaginés y Puntarenas empataron sin goles.

Con estos marcadores, Liberia se mantiene líder por diferencia de goles (+5), seguido por Herediano (+2), mientras que Saprissa y Alajuelense ocupan la tercera y cuarta casilla respectivamente.