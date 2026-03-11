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La maratón de Barcelona es una tradición para la élite mundial del atletismo, que cada año se da cita en uno de los seis eventos más importantes de España.
Los corredores disfrutarán de un recorrido con calles rectas y pocas curvas, condiciones que favorecen el ritmo de competencia.
Además, podrán admirar lugares emblemáticos como el Arco del Triunfo, la Plaza de España y la Sagrada Familia, prácticamente terminada en el año del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.