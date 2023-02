Cristiano Ronaldo llegó a Juventus a mitad de 2018 como el fichaje más caro de toda la historia en la Serie A después de que la Vecchia Signora le pagara 117 millones de euros al Real Madrid. Las excentricidades y la obsesión por el físico fueron aristas que rodearon su paso por todos los clubes y en Italia no fue la excepción porque varios compañeros han divulgado distintas historias de su paso por el plantel. Y en las últimas horas fue el turno de Weston McKennie.

Su excompañero en el elenco de Turín compartió vestuario con CR7 durante la temporada 2020/21, momento en que el volante estadounidense estaba cedido desde el Schalke 04 de Alemania. Hoy, ya como refuerzo del Leeds United hasta fin de temporada en calidad de préstamo, reveló una curiosa conversación que mantuvo con el portugués en un video que fue parte de un backstage previo a su presentación en la Premier League.

“Una historia con Ronaldo, él estaba recibiendo un masaje y yo estaba caminando y dije: ‘¡Dios mío, tus pies se ven terribles!’”, narró el jugador surgido en el Dallas de los Estados Unidos en unas imágenes en las que se está vistiendo con la indumentaria de Los Blancos. En ese instante, remató con la respuesta lanzada por Cristiano: “Me dijo ‘amigo, estos pies valen mil millones de euros’. Yo respondí ‘tienes razón, respeto’”.

Su influencia dentro de la cancha fue total dentro de la Juventus porque convirtió 101 goles en 134 partidos. McKennie aprovechó esos pies millonarios para levantar los títulos de la Copa Italia 2020/21 y la Supercopa 2021, pero sin lugar a dudas el gran asterisco fue la imposibilidad de coronar su etapa con la UEFA Champions League. A partir de la siguiente temporada, sus caminos se bifurcaron porque el americano fue comprado por la entidad a cambio de 20 millones de la moneda europea, mientras que el europeo emigró al Manchester United, pero su legado quedó entre sus colegas.

Mehdi Benatia había sido uno de los primeros en revelar un momento que compartió con el quíntuple ganador del Balón de Oro. Luego de que ambos estuvieran un partido en el banco de suplentes, el exfutbolista contó que el luso le había espetado: “¿Qué vas a hacer ahora?”. “Son las once de la noche, me iré a casa, ¿por qué?”, fue su respuesta, pero CR7 tenía otros planes: “¿Te apetece hacer una sesión de gimnasio? Hoy no he sudado, lo necesito. ¿No quieres acompañarme?”.

En charla con el medio francés RMC Sport, el zaguero central con pasado en clubes de la talla de Bayern Múnich, Roma u Olympique de Marsella manifestó: “Mientras todos nos vestíamos para irnos a nuestras casas, él se vistió de corto, puso su música y se fue al gimnasio”. “Este tipo no es normal. Cuando lo vives de cerca como yo tuve la suerte de hacerlo lo respetás todavía más que antes. Ha sacrificado toda su vida por el fútbol”, concluyó.

En el plano más reciente, el argentino Matías Soulé relató distintas intimidades que atravesó con él en una entrevista dada en enero de 2022 a TyC Sports. A pesar de que compartió un escaso tiempo, pudo llevarse algunas enseñanzas del delantero más goleador de la historia: “Con él estuve un mes porque después se fue. Él habla español perfecto y hablamos bastante. Un día comimos juntos. Estuvimos hablando de todo como por dos horas. Nos contaba de todo de su vida, nos dio consejos”.