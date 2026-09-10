La llamada que nunca tuvo respuesta: niño de 7 años muere asesinado

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un niño de 7 años, identificado como Iker Elián, murió la madrugada de este jueves en el Hospital Tony Facio de Limón, luego de recibir un disparo en el abdomen durante un ataque armado en Pueblo Nuevo.

El menor viajaba junto a su padre, de apellido Alvarado y de 28 años, y su abuela política, cuando varios sujetos dispararon contra el vehículo.

Según la información preliminar del OIJ, los atacantes habrían dirigido el ataque contra el automóvil.

Retraso en el traslado de especialistas

Tras ingresar al Hospital Tony Facio, los médicos activaron un protocolo para trasladar especialistas del Hospital Nacional de Niños hasta Limón.

Sin embargo, el equipo médico habría esperado más de tres horas debido a que no lograban contactar al funcionario encargado de autorizar el encendido de las luces del aeropuerto Tobías Bolaños.

El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, confirmó que el retraso marcó una diferencia en la evolución del menor, quien presentaba una hemorragia abdominal grave.

El niño murió tras horas de lucha

Los médicos intentaron estabilizar a Iker Elián y posteriormente ingresaron al quirófano. Pese a los esfuerzos del personal sanitario, el menor murió a las 5:06 a. m.

El caso genera conmoción en Limón y abre cuestionamientos sobre la coordinación de los protocolos de emergencia para trasladar equipos médicos.

Las autoridades investigan ahora el ataque y buscan determinar el móvil de los disparos.

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