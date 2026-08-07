La lista de celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar el próximo mes

WhatsApp dejará de funcionar en algunos teléfonos Android antiguos a partir del 8 de septiembre de 2026, debido a que la aplicación dejará de ser compatible con dispositivos que utilicen Android 5.0 y 5.1.

La medida afectará principalmente a modelos antiguos que ya no reciben actualizaciones de software ni de seguridad.

Estos son algunos de los modelos afectados

Entre los teléfonos que podrían perder el acceso a WhatsApp se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core y Galaxy Trend Lite.

Motorola: Moto G y Moto E de primera generación.

LG: Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7, Lucid 2, Nexus 4 y G2 Mini.

Sony: Xperia Z, Xperia Z2 y Xperia SP.

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¿Qué deben hacer los usuarios?

WhatsApp recomienda a quienes tengan un dispositivo afectado verificar la versión de Android y, si es posible, actualizar el sistema operativo.

Si el teléfono no admite una actualización compatible, lo recomendable es realizar una copia de seguridad de los chats antes de cambiar de dispositivo.

El nuevo requisito mínimo será Android 6.0 o una versión posterior. Los teléfonos que puedan actualizarse a esa versión no se verán afectados por este cambio.

¿Qué pasará con WhatsApp?

Los dispositivos que queden fuera de soporte dejarán de recibir nuevas actualizaciones de la aplicación y, con el tiempo, podrían presentar problemas para utilizar funciones como el envío y recepción de mensajes y las llamadas.

La decisión responde a la necesidad de mantener estándares actuales de seguridad y permitir que WhatsApp incorpore nuevas funciones que requieren sistemas operativos más recientes.