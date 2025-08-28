Un empate que se hizo larguísimo, pero que al final se rompió. Alajuelense consiguió el ansiado boleto a la fase final de la Copa Centroamericana y peleará el tricampeonato.

La Liga ganó 1-0 en casa ante el Antigua de Guatemala y sumó tres puntos que lo colocan como el segundo lugar del grupo, tras el resultado del Plaza Amador ante Alianza.

El único gol del partido lo anotó Anthony Hernández al 83′, en un cabezazo potente tras un centro de Ruíz.

Alajuelense es el segundo equipo costarricense en obtener el boleto a la siguiente ronda, luego de que Cartaginés goleara la noche del pasado martes 26 de agosto y se dejara el segundo puesto del Grupo C, en el que Saprissa quedó eliminado.