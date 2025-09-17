Sin mucha complejidad ni tampoco sorpresas: Alajuelense sacó la victoria ante San Carlos en el Alejandro Morera Soto.

Un 2-0 pone a los manudos en la punta de la tabla, de manera momentánea por lo menos, a la espera del resto de partidos correspondientes a la jornada 9.

Los momentos clave

Los goles fueron temprano, ambos en la primera parte. El primero cayó al 14’ gracias a un potente remate de Creichel Pérez en el punto de penal, hacia el ángulo derecho del guardameta Lezcano.

El segundo tanto fue obra de Anthony Hernández, quien conectó un centro desde la esquina que lanzó Celso Borges. La cara de lamento y disgusto se notó en Walter Centeno tras los hechos del minuto 27’.

Ya con un jugador menos por la expulsión de Keiner Córdoba, San Carlos optó por un juego más compacto. El 2-0 se hizo largo y dio la sensación de partido resuelto desde el inicio del segundo tiempo.

La tabla de posiciones

Con este resultado, los rojinegros se ponen en la primera posición, alcanzan los 16 puntos por encima de los 14 que tienen Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia.



Como dato curioso, los dos líderes del torneo, momentáneamente, tienen un juego pendiente entre sí.