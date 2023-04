Andrés Soto Solís

Aquiles Mata, Marco Vásquez y Ricardo Chacón empezaron a trabajaron con Alajuelense de nuevo, luego de años de no estar vinculados con el club, los manudos buscaron ADN 100% rojinegro para las plazas que venían pensando renovar.

En el caso de Marco Vásquez, se encargará de la comisión de comunicación de Alajuelense, un cargo que el conoce desde los años 90’s cuando formó parte del equipo de trabajo de comunicación y mercadeo, ahora retomará esta labor para ayudar al club de sus amores.

“Don Joseph me hizo la invitación de volver a la institución que tanto quiero, en un área que efectivamente hemos señalado que ha estado un poco ayuno el aficionado y la prensa, con información de una institución que genera noticias todos los días, yo le decía a Joseph que necesitamos comunicarnos con el aficionado a diario” señaló Marco Vásquez.

6 años después de su salida de Alajuelense, Vásquez se

“Yo salí de la institución y decidí darme un descanso, posteriormente no tenía como un grupo con quien levantar la mano y llegué a un grupo de asociados que inicialmente empezaron a señalar algunos puntos que creían que la Liga debería mejorar, me separé del grupo y había estado en comunicación con don Joseph, yo le dije que mi intención es que los dos grupos llegaran a un consenso y se hiciera un equipo bien fuerte, fue ahí donde empezamos a conversar, don Joseph me llamó para que apoyara al departamento de comunicación en la parte de vocería”.

Vásquez fue por muchos años la persona encargada de comunicar todo lo relacionado con el club.

Otro de los que regresa al club es uno de los personajes más queridos del club manudo en cuanto a dirigentes, Aquiles Mata.

“Agradecido con que don Joseph me tomara en cuenta, yo no diría que la Liga está en crisis, ha vivido momentos complicados, solo que por razones diversas, la anterior presidencia de Alajuelense tomaron decisiones distintas y eso generó un alejamiento voluntarios o inducidos con la colaboración de Liga Deportiva Alajuelense, pero siempre hemos estado atentos a colaborar” señaló Aquiles Mata.

Mata se sumará a la comisión legal de Liga Deportiva Alajuelense y sin duda su llegada da más peso a la comisión manuda, ya que el abogado fue vicepresidente manudo.

Ambos comenzarán de llenó con el club el 1 de mayo, mientras Ricardo Chacón ya empezó con su trabajo en la Liga como Gerente General.

Gracias a Dios, a mi familia y a la Liga Deportiva Alajuelense, por hacer mis sueños realidad. pic.twitter.com/O4MkKcpaQO — Ricardo Chacón Chaves (@RicardoChacnCh1) April 27, 2023

“Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar y que posiblemente el resto de mi vida me hubiera arrepentido si no la hubiera asumido, así que aquí estamos con la ilusión de poder aportar desde la Gerencia General toda la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años, como jugador y en la parte administrativa, espero que podamos todos empujar esto para adelante y lograr los objetivos que ponga la Junta Directiva y la organización en general” señaló Chacón a la pagina de Alajuelense.