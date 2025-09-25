El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la Primera División, luego de la jornada 10 del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.

Liga Deportiva Alajuelense

Multa de ₡200,000 por lanzamiento de objetos no peligrosos al terreno de juego o zonas adyacentes.

por lanzamiento de objetos no peligrosos al terreno de juego o zonas adyacentes. Marcelo Sarvas (asistente técnico): 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por insultar, provocar u ofender a oficiales de partido.

Club Sport Herediano

Allan Enzo Cruz Leal: 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por insultos y gestos ofensivos hacia oficiales de partido.

Club Sport Cartaginés

Multa de ₡1,000,000 por incumplimiento en las funciones de los recogepelotas, al perder tiempo en forma evidente.

Municipal Pérez Zeledón