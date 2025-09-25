El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la Primera División, luego de la jornada 10 del Torneo de Apertura 2025 de la UNAFUT.
Liga Deportiva Alajuelense
- Multa de ₡200,000 por lanzamiento de objetos no peligrosos al terreno de juego o zonas adyacentes.
- Marcelo Sarvas (asistente técnico): 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por insultar, provocar u ofender a oficiales de partido.
Club Sport Herediano
- Allan Enzo Cruz Leal: 3 partidos de suspensión y multa de ₡200,000 por insultos y gestos ofensivos hacia oficiales de partido.
Club Sport Cartaginés
- Multa de ₡1,000,000 por incumplimiento en las funciones de los recogepelotas, al perder tiempo en forma evidente.
Municipal Pérez Zeledón
- Eduardo Pastrana Reyes: 1 partido de suspensión y multa de ₡100,000 por acumular cinco tarjetas amarillas.
- Luis José Hernández Paniagua: 3 partidos de suspensión y multa de ₡350,000 por juego brusco grave con empleo desmesurado de la fuerza sin disputa del balón.