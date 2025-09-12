Seis partidos consecutivos tiene Alajuelense sin marcar más de un gol, y, en esta circunstancia, pierde a un delantero debido a una importante operación, el español Alberto Toril.

Así lo anunció el propio club rojinegro en sus redes sociales, en donde brindaron detalles sobre la situación del atacante.

¿Qué le pasó a Toril?

Una lesión del menisco externo en la rodilla derecha es lo que aqueja al español, misma por la que tuvo que ser entretenido tras un entrenamiento.

La Liga informó que la operación fue un éxito en el Hospital Metropolitano.

¿Cuándo vuelve?

Esto detalla el comunicado: “Su tiempo de recuperación se irá informando y evaluando conforme avance su etapa de recuperación”.