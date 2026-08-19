La joven madre que encontró una forma única de retratar a los payasos de Barva

La mirada de esta joven madre fotógrafa ha encontrado en las mascaradas de Barva de Heredia un lienzo donde inmortalizar la tradición de los payasos que cada agosto toman las calles.

Su trabajo se convierte en testimonio visual de una festividad que, según los lugareños, se vive con una intensidad particular en comparación con otros pueblos.

Las imágenes logran transmitir incluso el olor y la energía del momento, cuando los cascos y la giganta envuelven a los participantes en una experiencia sensorial única.