La joven madre que busca transformar vidas y convertirse en una profesional

Paola, una joven madre, caminaba por las calles de La Carpio cuando el sonido de instrumentos musicales capturó su atención y la llevó a descubrir una fundación que transformaría su vida por completo.

Lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en el punto de inflexión para esta mujer, quien encontró en la institución SIFAIS no solo un espacio para aprender a tocar un instrumento con gran destreza, sino también un empleo que le ha permitido desarrollarse profesionalmente.

La historia de Paola es el reflejo del impacto positivo que estas iniciativas generan en la comunidad, demostrando que el arte puede ser un vehículo de superación personal y profesional para quienes se atreven a dar el primer paso hacia lo desconocido.