El Mundial del 2026 será histórico. Por primera vez, Cabo Verde estará en la cita más importante del fútbol, tras vencer 3-0 a Eswatini (también conocido como Suazilandia) y sellar su clasificación en las Eliminatorias Africanas.

¿Por qué es histórico?

Con 524 mil habitantes, Cabo Verde es el segundo país más con menos población en jugar un Mundial, solo detrás de Islandia que lo hizo en Rusia 2018. Además, es el país con menor superficie que jugará el torneo: cuatro mil treinta y tres metros cuadrados.

África ya tiene seis clasificados: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana y Cabo Verde. Los Tiburones Azules lograron un hito enorme al liderar su grupo con 23 puntos.

Datos curiosos del país

Uno de los símbolos de este equipo es Roberto “Pico” Lopes, nacido en Irlanda y reclutado gracias a LinkedIn, una muestra de cómo las raíces y la identidad se mezclan en esta selección.

Dailon Livramento, delantero centro de la selección, es compañero de Patrick Sequeira en el Casa Pía de Portugal.