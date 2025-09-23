El técnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera, junto al director de selecciones, Ignacio Hierro, ya hizo llegar una solicitud formal a la UNAFUT de cara a los juegos eliminatorios de octubre frente a Honduras y Nicaragua.

La petición del Piojo Herrera

De acuerdo con fuentes cercanas a la Federación, el estratega mexicano pidió suspender por completo la jornada 12 del campeonato nacional, programada para el fin de semana del 4 y 5 de octubre.

El objetivo es contar con tiempo para realizar un microciclo de trabajo con los convocados a la Selección, que quedaría ubicado justo después de la participación del Cartaginés en Copa Centroamericana, prevista para el jueves 2 de octubre.

¿Qué partidos quedarían suspendidos?

En caso de que la UNAFUT acepte la solicitud, los siguientes encuentros no se disputarían ese fin de semana:

Sporting vs. Pérez Zeledón

Herediano vs. Alajuelense

San Carlos vs. Saprissa

Liberia vs. Puntarenas

Cartaginés vs. Guadalupe

El plan del seleccionador

La idea de Herrera es disponer de varios días de entrenamiento previo a los compromisos eliminatorios, con el fin de trabajar aspectos tácticos y físicos con la base de jugadores locales que serán llamados para enfrentar a Honduras y Nicaragua.