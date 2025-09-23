El técnico de la Selección Nacional, Miguel “Piojo” Herrera, junto al director de selecciones, Ignacio Hierro, ya hizo llegar una solicitud formal a la UNAFUT de cara a los juegos eliminatorios de octubre frente a Honduras y Nicaragua.
La petición del Piojo Herrera
De acuerdo con fuentes cercanas a la Federación, el estratega mexicano pidió suspender por completo la jornada 12 del campeonato nacional, programada para el fin de semana del 4 y 5 de octubre.
El objetivo es contar con tiempo para realizar un microciclo de trabajo con los convocados a la Selección, que quedaría ubicado justo después de la participación del Cartaginés en Copa Centroamericana, prevista para el jueves 2 de octubre.
¿Qué partidos quedarían suspendidos?
En caso de que la UNAFUT acepte la solicitud, los siguientes encuentros no se disputarían ese fin de semana:
- Sporting vs. Pérez Zeledón
- Herediano vs. Alajuelense
- San Carlos vs. Saprissa
- Liberia vs. Puntarenas
- Cartaginés vs. Guadalupe
El plan del seleccionador
La idea de Herrera es disponer de varios días de entrenamiento previo a los compromisos eliminatorios, con el fin de trabajar aspectos tácticos y físicos con la base de jugadores locales que serán llamados para enfrentar a Honduras y Nicaragua.