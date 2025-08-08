La hora del café alcanza su máxima expresión cuando se acompaña de postres frutales como queques de banano o naranja, según explica Paula Salas, productora cafetalera de Santo Domingo de Heredia, quien enfatiza que estas combinaciones potencian sabores mediante contrastes entre la amargura del café tostado artesanal y la dulzura natural de los postres.

Mientras el “ice coffee” armoniza excepcionalmente con arándanos por su perfil ácido, Salas revela que la clave reside en usar granos frescos molidos al instante para preservar aromas complejos que interactúan con texturas esponjosas, lo cual no solo eleva experiencias sensoriales, sino que también apoya economías locales mediante prácticas sostenibles de producción.