La historia detrás del calzado indígena que sigue vigente

Don Ricardo, artesano de la “Casa del Huarache”, es uno de los últimos guardianes de una técnica ancestral que elabora calzado indígena mestizo, una tradición que en Costa Rica ha ido desapareciendo y que él mantiene viva con más de 50 años de dedicación al oficio.

Su taller se ha convertido en un refugio para esta expresión cultural, donde cada pieza elaborada representa un pedazo de historia que pocos artesanos en el país saben reproducir.

El legado de don Ricardo trasciende el calzado, pues su labor es un testimonio vivo de las raíces mestizas y la identidad costarricense.