El japonés Shoji Morimoto indicó que en el 2018 se dio cuenta de que realmente era bueno para "no hacer nada". Su descubrimiento lo motivó a emprender su propio negocio, que consiste en alquilarse y no realizar ninguna actividad. Lejos de fracasar, su iniciativa le ha resultado muy rentable.

Shoji Morimoto estudió Física e hizo un posgrado en terremotos, pero luego se dio cuenta que su verdadera vocación era simplemente no hacer nada.

Ninguno de los trabajos en los que estuvo en Japón le gustaron. En las fiestas de sus amigos o familiares sus conocidos le solían recriminar su falta de iniciativa.

Todo esto lo llevó a pensar que quizá le podría sacar provecho a su hábito de nunca hacer nada. Fue así que en 2018 lanzó su propio emprendimiento que le cambiaría la vida.

“Se me ocurrió el negocio de ‘rentar a una persona para que haga nada'”, declaró a la BBC en 2021. Su idea podría parecer descabellada; sin embargo, fue un éxito. Ahora gana lo suficiente para vivir junto con su esposa e hijos en Japón. Además, la excentricidad de su iniciativa lo ha convertido en todo una celebridad para muchos que, como él, consideran que lo que realmente no les gusta es trabajar.

¿Cómo Shoji Morimoto comenzó a ganar dinero por no hacer nada?

Hasta sus 30 años, Shoji Morimoto había conseguido lo que la mayoría de personas aspira lograr. Se había graduado de la universidad, tenía un posgrado y una familia. No tenía mayores problemas económicos. Sin embargo, él sentía que no disfrutaba del todo de su trabajo. Laboró por mucho tiempo en diferentes empleos de manera discontinua, ya que en ninguno se sentía completamente bien.

Pasó por una editorial, en la que editaba textos didácticos, pero no le agradaba su labor ni el trato de su jefe. Fue luego de esta experiencia que consideró con mayor seriedad que quizá realmente no le gustaba hacer algo.

“La gente cercana me solía recriminar que en las fiestas o barbacoas yo no hacía nada. Me sentía culpable. Pero después pensé en que a lo mejor podía sacarle alguna ventaja a ese inconveniente”, detalló Morimoto al citado medio internacional. Así, lanzó su negocio de alquilarse para no hacer nada el 3 de junio de 2018.

¿Cuánto gana Shoji Morimoto por no hacer nada?

Shoji Morimoto cobra 10.000 yenes (US$ 75,89). Esto no incluye los gastos de transporte, comida y bebida. Él siempre acepta las solicitudes, las mismas que recibe a través de Twitter. Además, según su perfil, es claro en sus condiciones, ya que precisa que él “no hace nada”.

Al día recibe al menos una dos o tres solicitudes, por lo que tiene una ganancia promedio de US$227,67. Así, en todo un año obtiene por lo menos US$65.568,96.