La extenista rusa, Anna Kournikova, de 44 años, y el cantante Enrique Iglesias, de 50, están esperando su cuarto hijo. La noticia fue confirmada en exclusiva por la revista ¡HOLA!, que logró captar las primeras imágenes de Kournikova mostrando su embarazo mientras llevaba a sus hijos al colegio en Miami.

Fuentes cercanas indicaron que la pareja está “muy ilusionada” y que la extenista se encuentra ya en la mitad de su gestación, con todo progresando favorablemente. Esta nueva llegada aumentará la familia que ya integran los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary de cinco.

Imagenes de Hola.com.

Kournikova e Iglesias mantiene un perfil bajo respecto a su vida privada, revelando sus embarazos solo mediante imágenes o publicaciones posteriores al nacimiento. Se espera que el bebé nazca a finales de este año, convirtiéndose también en el noveno nieto de la reconocida Isabel Preysler (mamá de Enrique Iglesias)